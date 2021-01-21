محافظ البحيرة يعتمد المخططات التفصيلية للقرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين فى حصولهم على تراخيص المباني، للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.وجرى اعتماد المخططات التفصيلية "لقرية دمسنا - نكلا العنب - مركز إيتاي البارود"و" شارع الجلاء ومنطقة الباسطي (أ) بمدينة إدكو، ومنطقة إمتداد الشركة والنخيل ومنطقة المثلث إمتداد منطقة خميس مدينة أبو المطامير، ومنطقة غرب شارع أبو بكر الصديق مدينة شبراخيت.كما تم تعديل خريطة المخطط التفصيلي للجزء "1-2-3-4"، 5-6-7-8" والسابق إرجاؤه بالمخطط التفصيلي للمنطقة ما بين شارع هندي وشارع الشهيد إيهاب أبو العنينين مدينة الدلنجات،ومنطقة إمتداد عمراني "2-3" بمدينة دمنهور.وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمراني، لأنه تم اعتماد جميع المخططات التفصيلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ووزارة الدفاع، مع الإلتزام بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4005 لسنة 2020، وقرار محافظ البحيرة رقم 830 لسنة 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.