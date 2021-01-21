الصين تعلن دعمها لولاية ثانية للأمين العام للأمم المتحدة «جوتيريش»

أعلنت الصين اليوم الخميس دعمها لاستمرار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" على رأس المنظمة الأممية لولاية ثانية.جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تقارير بأن جوتيريش بعث رسميا رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة أعرب فيها عن أمله الترشح لولاية جديدة.وقالت يينغ "إن الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات الدولية الحكومية الدولية عالمية وتمثيلا وموثوقية، قدمت مساهمات مهمة تجاه السلام والتنمية العالميين لأكثر من 70 عاما، حيث يشهد العالم اليوم تغيرا كبيرا لم يحدث منذ مائة عام، ولا يزال وباء الالتهاب الرئوي الجديد (كوفيد-19) مستعرا في العالم ".وأكدت أن النظام الدولي الذي تشكل الأمم المتحدة جوهره يواجه تحديات كبيرة، وينبغي للمجتمع الدولي أن يكون أكثر عزما على دعم التعددية، وصيانة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودعم الأمم المتحدة للقيام بدور محوري في الشؤون الدولية.ولفتت يينغ إلى أنه منذ أن تولى جوتيريس منصب الأمين العام للأمم المتحدة، قاد المنظمة للإضطلاع بدور نشط في صيانة السلام والأمن العالميين، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعاون الدولي ضد الوباء، وتعتقد الصين أن جوتيريس هو الشخص المناسب للأمين العام القادم للأمم المتحدة.وأكدت على استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة دعم عمل الأمم المتحدة والأمين العام جوتيريس من أجل تعزيز قضية السلام والتنمية في العالم وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.