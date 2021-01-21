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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساعدات للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بالمنوفية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:57 م
مساعدات للأسر
مساعدات للأسر
ولاء القاضى
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سلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مساعدات مالية لعدد من الأسر المتضررة من وقوع منازلهم في مسار إنشاء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات»، كما أمر بصرف كراتين مواد غذائية وبطاطين وشدد علي رئيس الوحدة المحلية بالوقوف معهم لتدبير احتياجاتهم، مؤكدا علي توفير كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم والوقوف بجانبهم من أجل توفير حياة كريمة وآمنة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه الشديد علي مقابلتهم لسماعهم وبحث مطالبهم والوقوف بجانبهم، موضحًا أن مشروع إحياء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات» مشروع قومي وذو منفعة عامة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، ستعود بالنفع العام علي جموع المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

مساعدات للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بالمنوفية
مساعدات للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بالمنوفية
مساعدات للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بالمنوفية
مساعدات للأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بالمنوفية

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