عودة 54 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 54 لاجئًا منهم 17 امرأة و27 طفلًا، عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري «جديدة يابوس» و«تلكلخ» الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر «نصيب» الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عدم عودة أي نازحين أيضا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقاماتهم الدائمة داخل البلاد.وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، تم اكتشاف وتدمير 31 عبوة ناسفة قابلة للانفجار، منها عبوة واحدة محلية الصنع.