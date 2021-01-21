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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: فحص 250 عينة غذائية يوميا لسرعة الإفراج عن السلع في الموانئ

الخميس 21/يناير/2021 - 12:57 م
فحص عينة غذائية يوميا
فحص عينة غذائية يوميا
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الاغذية بميناء الاسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة فى فحوص الأغذية والقدرة الاستيعابية للمعمل إلى 100 ألف عينة سنويا بمعدل 250 عينة يوميا.

وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الفحوصات الخاصة بالأغذية داخل الموانئ المصرية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية مع ضمان تقديم غذاء صحى وأمن للمواطنين.

وأضاف في تصريحات اليوم أن هذه المعامل تقوم بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني (اللحوم، الأسماك، الدواجن، الكبدة، الكلاوي، القلوب منتجات الألبان) الواردة عن طريق مينائي الاسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025 لسنة 2017.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن عدد الاختبارات في المعامل التابعة للمعهد تصل إلى 80 اختبارا معمليا فى مجالات فحوص الأغذية والأعلاف والمسحات والفحص الكيميائي وفحص بقايا الأدوية والهرمونات والمبيدات والسموم الفطرية والسموم البكتيرية وبقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

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