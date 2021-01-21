تقرير تركي: مصر لفظت الإخوان.. والجماعة انتهت سياسيا

قال موقع "أحوال" التركي، اليوم الخميس، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود مجددا إلى الضوء، وأن ثقتها في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انهارت تماما بعد فشله في تحقيق حلمها للرجوع إلى سدة الحكم.وأضاف، أنه بعد عشر سنوات على "ثورة يناير" في مصر، حيث تسلّقت جماعة الإخوان عليها، ولعبت دورا كبيرًا لاحقًا في أعقاب نجاحها، يستبعد محللون عودة الإخوان إلى دائرة الضوء بسبب تجربتهم الفاشلة في الحكم، وانخداعهم بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استقبلهم في بلاده، لكنّه عجز عن تقديم أيّ دعم ملموس في ظلّ تحالف عربي قوي في المنطقة ضدّهم.وتابع الموقع التركي: "لقد لفظ المصريون جماعة الإخوان، بعد عام واحد فقط من تسلمهم السلطة في مصر وتحديدا في يونيو 2013، إذ رفضت شريحة واسعة من المصريين سيطرة الجماعة على الحقائب الوزارية ومحاولتها الاستئثار بمؤسسات إدارة الدولة من خلال تعيين أنصارها في المناصب القيادية، وهو الأمر الذي دفع الملايين من المصريين الخروج مجددا في يونيو 2013 الى الشارع، هذه المرة للمطالبة بإسقاط الإخوان".و قال الباحث في شئون الإسلام السياسي كمال حبيب، إن فترة حكم الإخوان "هزّت صورة التنظيم على مستوى أعدائه وعلى مستوى الجماهير وأثبتت أن ليس لديه القدرة على ذلك، ولم تكن هناك قدرة على الاجتهاد في الجماعة، فكان الاعتماد على المرجعيات القديمة لحسن البنّا وسيد قطب، وهذا التراث القديم لم يعد يجيب على أسئلة الجيل الحديث".