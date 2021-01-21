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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة المنيا تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 5 آلاف جنيه

الخميس 21/يناير/2021 - 12:56 م
فرص عمل
فرص عمل
المنيا ـ على حسين
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أعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال GIS، للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية، بأجر شهري كامل يصل إلى 5 آلاف جنيه وفقا لخبرات المتقدم.

ووضعت المحافظة شروط يجب توافرها في المتقدمين بحيث أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ويجيد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها والبرمجة بلغات python - C# - Java، وبرمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web، ويفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وتضمنت المستندات المطلوب للتقدم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الأحد الموافق 2412021 حتى 3112021.
محافظة المنيا تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 5 آلاف جنيه
محافظة المنيا تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 5 آلاف جنيه

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