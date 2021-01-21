رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية ويوجه بالانتهاء من الصيانة

تفقد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، المدينةَ الجامعية للطالبات صباح اليوم، للوقوف على إجراءات تسكين طلاب وطالبات الفرقة السادسة بكليات الطب، استعدادًا لاستكمال امتحانات نهاية العام لبكالوريوس الطب، والتي سوف تبدأ السبت القادم في كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط.وخلال الزيارة شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمختلف المباني بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات.واطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة الطبية بالجامعة، من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، وقررَ تشكيل لجنة متابعة تراقب مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.