الدفاع الروسية ترصد 17 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 17 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (8) واللاذقية (2) وحماه (5) وحلب (2).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.وأضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.كما أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها - أنه تم بشكل عام وحتى يومنا الحاضر تنفيذ 2690 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4653.586 طن.