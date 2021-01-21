انطلاق المنتدى الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي جامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكى حسين، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق فاعليات المنتدى الكشفي الإلكتروني الأول لجوالي وجوالات جامعة قناة السويس، تحت عنوان "خطوة لنتعلم" وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي للدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية.يأتي المنتدي بتنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، وابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالتعاون، مع اتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد إبراهيم، والطالب عماد مؤنس، رئيس المنتدي، والطالب أسماء موسى، نائب رئيس المنتدى، والطالب إسلام سيد أحمد، مقرر المنتدى عبر برنامج Microsoft Teams مع بث مباشرة لراديو جوالة للفعاليات التي تتم ولأول مرة "أونلاين" في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.