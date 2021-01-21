رئيس البريد يبحث مع «التجارة الحرة الإفريقية» سبل التعاون (صور)

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة البريد المصري، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على رأس وفد رفيع المستوى.وأكد فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحقيق التكامل المالي والتجاري مع الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم، وتهدف إلى خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري يشاركان بفاعلية في أعمال اللجنة المشكلة في مصر، والتى تم خلالها مشاركة بعض المقترحات من أجل تحقيق التكامل التجاري مع الاتفاقية للعمل على بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.كما استعرض الدكتور شريف فاروق، آخر التطورات في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية في مصر واهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة المقومات التشريعية والتكنولوجية التي تساعد في نمو حجم التجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية من أجل التيسير على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة الموقعة حاليًا بين مصر والعديد من الأطراف في تنمية حجم الصادرات بين الدول الأفريقية لكافة نماذج الأعمال B2C. B2B، G2B، ووضع تصور لتنمية حجم التجارة البينية وتدعيم دور مصر الإقليمي والريادي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات القطاعية في اطار الاتفاقية فيما يتعلق بالفصل الخاص بالتجارة الالكترونية وكذلك تحرير التجارة في الخدمات خلال جولات المفاوضات القادمة.وأكد فاروق على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وجميع الدول الإفريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معربًا عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تتم حاليًا، حيث أنها تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا وتساهم في تطبيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة.كما اصطحب الدكتور شريف فاروق وامكيلي ميني في جولة تفقديه تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.ومن جانبه، أشاد السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حاليًا بين المنطقة التجارية الحرة ومصر؛ مشيرًا إلى أنها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الإفريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي، بما يساهم في نقل القارة الإفريقية إلى آفاق جديدة؛ موضحا أنه يتم حاليًا وضع آليات جديدة تهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من التسهيلات الجمركية وتبسيط الإجراءات وفتح الحدود بين البلدان الإفريقية بما يساهم في زيادة التبادل البريدي بين تلك الدول.وأشاد ميني بما توصل إليه البريد المصرى من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.