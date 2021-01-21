رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس البريد يبحث مع «التجارة الحرة الإفريقية» سبل التعاون (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة البريد المصري، وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأكد فاروق على اهتمام الدولة المصرية بالعمل على تحقيق التكامل المالي والتجاري مع الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة والتي تعتبر ثاني أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم، وتهدف إلى خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري يشاركان بفاعلية في أعمال اللجنة المشكلة في مصر، والتى تم خلالها مشاركة بعض المقترحات من أجل تحقيق التكامل التجاري مع الاتفاقية للعمل على بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الدكتور شريف فاروق، آخر التطورات في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية في مصر واهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة المقومات التشريعية والتكنولوجية التي تساعد في نمو حجم التجارة الالكترونية مع الدول الأفريقية من أجل التيسير على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تحرير التجارة الموقعة حاليًا بين مصر والعديد من الأطراف في تنمية حجم الصادرات بين الدول الأفريقية لكافة نماذج الأعمال B2C. B2B، G2B، ووضع تصور لتنمية حجم التجارة البينية وتدعيم دور مصر الإقليمي والريادي في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد المصري إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات القطاعية في اطار الاتفاقية فيما يتعلق بالفصل الخاص بالتجارة الالكترونية وكذلك تحرير التجارة في الخدمات خلال جولات المفاوضات القادمة.

وأكد فاروق على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وجميع الدول الإفريقية خاصة في مجال الخدمات البريدية؛ مشيرًا إلى أن البريد المصرى حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد؛ معربًا عن ترحيبه بالاتفاقيات التي تتم حاليًا، حيث أنها تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا وتساهم في تطبيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة.

كما اصطحب الدكتور شريف فاروق وامكيلي ميني في جولة تفقديه تفقد خلالها متحف البريد بالقرية الذكية الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

ومن جانبه، أشاد السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالتعاون غير المحدود الذي يتم حاليًا بين المنطقة التجارية الحرة ومصر؛ مشيرًا إلى أنها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الإفريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي، بما يساهم في نقل القارة الإفريقية إلى آفاق جديدة؛ موضحا أنه يتم حاليًا وضع آليات جديدة تهدف إلى تحقيق أعلى استفادة من التسهيلات الجمركية وتبسيط الإجراءات وفتح الحدود بين البلدان الإفريقية بما يساهم في زيادة التبادل البريدي بين تلك الدول.

وأشاد ميني بما توصل إليه البريد المصرى من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الإفريقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الصور

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

image description

جامعة أسيوط: نقل كلية الطفولة المبكرة إلى أسيوط الجديدة العام المقبل

image description

تعاون بين تنمية المشروعات والغرفة التجارية لتوفير 350 فرصة عمل بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

الأكثر قراءة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي

قريبا.. «كأنك لم تكن» أولى تجارب تيسير النجار الروائية

صدور الترجمة الجورجية لرواية خالد خليفة «الموت عمل شاق»

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى