رئيس جامعة القناة: استمرار ورش العمل «أونلاين»

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، استمرار تنفيذ ورش العمل والندوات التي تعقد "أونلاين" عن بعد داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تأتى ضمن خطة الجامعة للأنشطة الطلابية الموازية والتي يتم من خلالها التواصل مع الطلاب عن بعد.وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إن الهدف من عقد هذه الورش هو أن تقدم كل كلية ورشة عمل تعرض خلالها معلومات علمية للطلاب على مستوى الجامعة على أن تتحدث كل كلية في مجالاتها العلمية ليستفاد الجميع من المادة العلمية، والمعلومات التي تقدمها كل كلية.و أشار إلى أن هذه الورشة بعنوان،"التطبيقات المختلفة للتصوير الراداري والفضائي والأرضي"، برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة وتنظيم الدكتورة مروة إبراهيم بكلية العلوم، ويحاضر فيها الدكتور أحمد جابر، أستاذ مساعد الاستشعار عن بعد بكلية العلوم بورسعيد ومدير وحدة المشروعات القومية لمجلس الوزراء.