تونس وأمريكا تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 21 يناير 2021 تنفيذ التدريب البحري المشترك التونسي - الأمريكي (NADHOR 21-01) قبالة السواحل التونسية.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن التدريب البحري، شارك فيه كل من خافرة أعالي البحار (HANON) والخافرة قاذفة الصواريخ "جالطة" من الجانب التونسي، والباخرة الأمريكية (USNS TRENTON) من الجانب الأمريكي.وأكدت أن هذا التمرين يهدف إلى تدعيم التنسيق بين الجانبين في مجال التصدي للأعمال غير المشروعة والبحث والإغاثة بالبحر في إطار قوة بحرية مشتركة، علاوة على تدعيم قدرات الوحدات التابعة للبحرية التونسية.