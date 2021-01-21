وزير الكهرباء يكشف تفاصيل دليل «مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية»

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الجانب الألماني في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة كُتيب بعنوان "دليل مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية"، يضم التعريفات في أنظمة مكيفات الهواء وتاريخ استخدامها وأنواع أجهزة تكييف الهواء من حيث الخصائص والمقاييس والمعدلات المتكاملة ونوعية استخداماتها من حيث الأداء في الطقوس المتنوعة.وتنفرد "الدستور" بعرض نبذة عن محتوى الدليل الذي صدر حديثًا للمرة الأولى في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية عام 2020.وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن دليل "مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية" قد تم إعداده من أجل توعية المهندسين والفنيين بتكيفات الطاقة الشمسية كأحد تطبيقات الطاقة المتجددة.وأضاف وزير الكهرباء في كلمة له في مقدمة دليل"مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية":" يستهدف الدليل أن ينشر ليشمل المهتمين بمنظمات المجتمع المدني والإعلام والجهات الأخرى المعنية بحيث يكون موجهًا لتوصيل رسالة عن التطبيقات المتقدمة للطاقة الشمسية".صدر دليل"مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية" تحت إشراف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومراجعة الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعات الهيئات، ومتابعة اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE، ومشاركة الدكتورة كامليا يوسف محمد المتخصصة في مجال البحث العلمي والتوعية والتدريب في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.