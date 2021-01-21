ضبط 99 ألف مخالفة مرورية في حملة أمنية بكافة المحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 214 قطعة سلاح ناري، بحوزة 182 متهمًا، وتنفيذ 79729 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6604 محكومًا عليه.كما ضبط 211 قضية مخدرات بحوزة 237 متهمًا، و71 هاربًا، و26 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و294 دراجة نارية مخالفة، و99186 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيل عصابي، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.وجرى فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.