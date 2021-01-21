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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 12:40 م
معرض خيري مجاني للفقراء
معرض خيري مجاني للفقراء
مصطفى دياب
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نظم مجموعة من الشباب، معرض لملابس الفقراء في ميدان عرابي بالإسماعيلية، حيث طرح الشباب الملابس بعد إعادة تنظيمها، وتركها لمن يحتاجها، للحصول عليها، دون وجود أي منظمين أي تواصل مع أحد منعًا لإحراج الفقراء.

وتقول إيناس خالد، أحد منظمي المعرض الخيري للملابس: "في ناس طلبت توزيع ملابس من غير تواصل، عشان بيكون فيها إحراج، إحنا عملنا جزء من المعرض نفرح بيه المحتاج من غير ما نعرفه".

وتضيف: "الكرفان موجود بميدان عرابي وسط مدينة الإسماعيلية، وكل محتاج ياخد اللي يكفيه من غير ما حد هيكلمه ولا يعرف منه هو مين أو منين"، وأشارت إلى طرح ملابس أخرى بصفة دورية كل أسبوع.
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)
دون منظمين.. معرض خيري مجاني للفقراء بالإسماعيلية (صور)

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