«جامع» تُعلن إنشاء منطقة صناعية مصرية بالسودان

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، معربة عن ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى، وفقًا للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التى عقدتها الوزيرة نيفين جامع، مع كل من مدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس هاشم محمد بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، في الخرطوم، اليوم الخميس، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضًا.وشارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، والدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، ومي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمستشار طارق قشوع، رئيس المكتب التجاري المصرى بالخرطوم.وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، إذ تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجارٍ التنسيق مع الجانب السودانى لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.ودعت الجانب السودانى إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، منوهة بأن حجم التجارة بلغ العام الماضي 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.وأضافت أن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذى يسهم في توفير احتياجات السوق السودانى بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.ولفتت جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السوادنية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولًا للمنتج النهائي ونقل الخبرات فى مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية باستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوى.وأضافت: أن مجالات التدريب تتضمن أيضًا تطوير صناعة المنسوجات من خلال الاستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعي الألبان والصناعات الغذائية.وأشارت جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية، والذي من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء.من جهته، أكد مدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة السودانى، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر، وبصفة خاصة فى المجال الصناعى، حيث يستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والسودانى.وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان، وزير البنية التحتية والنقل السوداني، إمكانات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري، ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني من بنود الخدمات إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات إنشائية أخرى بالسودان.وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر أكتوبر الماضي.بدوره، أكد المهندس هاشم محمد بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر خاصة فى مجالات النقل النهرى والبحرى والبرى والربط السككى بين السكك الحديدية فى البلدين، فضلا عن التعاون فى مجالات صناعة السفن.