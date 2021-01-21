تشميع 10 مراكز دروس خصوصية وغلق 3 مقاهي مخالفة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.وأسفرت حملة عن غلق وتشميع 10 مقرات للدروس الخصوصية منهم 6 مراكز بمدينة دمنهور و4 أخرى ببندر كفر الدوار، كما تم تحرير 13 محضرا متنوعا خلال المرور على المحلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية، وغلق وتشميع 3 مقاهي وضبط 30 شيشة بإدكو.كما أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا وتصالح فوري ضد مخالفي ارتداء الكمامات بايتاي البارود وحوش عيسى.