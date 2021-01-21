«جبالى» يعلن قواعد الحديث بالجلسة: تجب المحافظة على المظهر الحضارى

أعلن المستشار حنفي جبالى، رئيس البرلمان، بعض القواعد الخاصة بطلب الكلمة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس.وطالب النواب خلال الجلسة العامة بالمحافظة على المظهر الحضارى، عدم الوقوف لتبادل أطراف الحديث بين النواب أثناء الجلسة أو رفع الأيدى أثناء حديث النواب أو الوزراء لطلب الكلمة، بما يضمن حسن سير المناقشة.وكان رئيس البرلمان قد حدد قواعد الحديث وإعطاء الكلمة، مطالبًا الأطياف السياسية بالتنسيق فيما بينها للتعبير عن آراء الأحزاب التى يعبرون عنها تحت القبة.