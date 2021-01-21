حازم إمام يسأل وزير الشباب عن جهود حماية اللاعبين من مخاطر كورونا

سأل النائب حازم إمام، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في طوكيو، محذرا من حدوث مخاطر صحية للاعبين.وطالب نواب خلال الجلسة العامة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الرياضة لتحديد مواطن القوة والضعف.