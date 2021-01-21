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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» بالمنوفية تلتقى المحافظ لمناقشة محاور المبادرة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:35 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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اجتمع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية ونائبة محمد موسى، مع فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، في إطار التنسيق الكامل لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة. 

شارك في الاجتماع أعضاء فريقي مؤسسة حياة كريمة لمناقشة نتائج العمل الميداني بمركزي أشمون والشهداء، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتطوير وتنمية 81 قرية بالمركزين، وذلك ضمن خطة التنسيق بين المحافظة وبين مؤسسة حياة كريمة وذلك بعد فتح الحوار المجتمعي الذى أطلقته مؤسسة حيلة كريمة وبعد تجميع المقترحات والطلبات المختلفة من الجهات التنفيذية.

وأكد الفريق أن الاجتماع سعى إلى دمج المقترحات والطلبات فيما بين الطرفين، حتى يتسنى رفع خطة تنفيذية موحدة على مستوى محافظة المنوفية، ومن ثم الوصول إلى أفضل خطة يتم تنفذها للنهوض وتطوير قرى المبادرة ، وتناول فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، عدد من المحاور المختلفة ومناقشتها وتم عرض المحاور المختلفة والتي تشمل النهوض الكامل بالقرى والانتهاء من مشروعات البنية والتطوير للنهوض بالقرى المختلفة،. 

وأكد فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية انهم حددوا العديد من المحاور المختلفة وسيتم العمل الميداني على الأرض من خلال جميع القرى والعزب للوصول إلى كل شبر من قرى المبادرة، مؤكدين أنه جارى الانتهاء من الخطة لبدء العمل وتنفيذ المشروعات خلال أسبوع. 

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته الغامرة، بما سيتم خلال تلك المبادرة والتي ستحقق حالة كبيرة من التطوير والنهوض بالقرى المختلفة وتقديم خدمات متميزة.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتم العمل على جميع المحاور التي تحقق التطوير الكامل، من بنية تحتية وغيرها من مشروعات تحقق الرضا الكامل للمواطنين، وتحقق خلق قرى نموذجية، وتساعد على النهوض بالمبادرة. 

يأتي ذلك  في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة المنوفية متمثلة بالجهاز التنفيذي بمركزي أشمون والشهداء، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.

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