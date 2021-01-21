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جامعة أسيوط: نقل كلية الطفولة المبكرة إلى أسيوط الجديدة العام المقبل

الخميس 21/يناير/2021 - 12:35 م
أسيوط_محمد أبوشادي:
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زار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مدينة أسيوط الجديدة لمتابعة مشروع إنشاء فرع الجامعة، والوقوف على ما تم في إنشاء المقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة ضمن مساحة 200 فدان، والمقرر له أن يتضمن 36 فدان مخصصًا لمشروع إنشاء الجامعة الأهلية التابعة للجامعة، كما يتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعي مع تخصيص مساحات كافة لتنفيذ خطط الجامعة بشأن استحداث بعض الكليات الجديدة مثل كلية الألسن، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف الجمال، أنه تم بالفعل الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى لتكوين البنية التحتية لفرع الجامعة والتي تتضمن تخطيط الطرق وتمهيدها وإنشاء شبكات الكهرباء والصرف الصحي، أما فيما يخص مقر كلية التربية للطفولة المبكرة والجاري إنشائها والتي تعد نموذجا نمطيا موحدا لكافة كليات الأفرع المقرر إنشائها لباقي الكليات، والتى تضم مبنيين للمدرجات وآخرين للمعامل إلى جانب القاعات الدراسية التي تلاءم مختلف الأغراض التعليمية وأيضًا جراج سفلي باتساع مبنى الكلية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال البناء والتشطيب للكلية خلال 6 أشهر كحد أقصى ليتم تسليمها للجامعة في يوليو القادم، على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2021 مع بدأ العام الجامعي الجديد. 

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