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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

زعيم «أغلبية النواب»: قانون الرياضة «سيئ السمعة دبر بالليل»

الخميس 21/يناير/2021 - 12:35 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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شن أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعية الأغلبية بمجلس النواب، هجوما شديدا على قانون الرياضة، ووصف بأنه "سيئ السمعة".

وقال رشاد، خلال الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي، وفي تعقيبه علي بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن القانون رقم 71 لسنة 2017 "سيئ السمعة" وتم تدبيره بـ"الليل"، ونطالب بتعديله على وجه السرعة، وهو ما وعد به الوزير سابقا ولكن حتى الآن لم يتم وللأسف الشديد هناك حسابات أخرى تتثمل في التخوف من الاتحادات الدولية وخاصة الدولي لكرة القدم.

وأضاف: "مينفعشي إن يكون هناك سلطة رابعة في الدولة متمثلة في رؤساء الاتحادات الرياضة، غير معقول، ويتم التهديد بالاتحاد الدولي، فكيف يقف البرلمان مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع".

وتسائل النائب قائلا: "انتخابات اتحاد الكرة هل ستتم أم لا، وما هو الحل خاصة أن لدينا مشاركات عالمية أقربها مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية"، مشير إلى أنه يعلم أن هناك كثير من المشاكل.

وتاعب: "هناك أزمة كبيرة جدا وهي أزمة نادي الزمالك، فهل أنت مطمئن عليه، وأعلم أنك زملكاوي حتى النخاع؟".

وأكد رشاد أن منظومة مراكز الشباب تعاني بشدة وهناك إهمال، وضرب مثلا بأحدها لم يفتح من 2008، في الوقت الذي يوجد فيه عاملين وموظفين يتقاضون أجورا من الدولة، لذلك منظومة مراكز الشباب تحتاج إلى إعادة نظر.

وفيما يخص الاتحاد العام للكشافة، قال رشاد، إنه يتم اقتطاع الأراضي الخاصة به من قبل بعض المحافظين، وكل يوم يتم التعدي على المنشآت الشبابية والكشفية من بعض المحافظات، مضيفا أن الاستثمار في الشباب ليس استمثار أموال، ومن الواضح أن العمل في هذا الملف يذكرنا بنظام العمل بالجزر المنعزلة، وهذا غير مقبول.

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