رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيان: ألمانيا ما زالت ترفض الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:58 م
وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني
وكالات
طباعة
قبل وقت قصير من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية الخاصة بالأمم المتحدة حيز التنفيذ، رفضت الحكومة الألمانية مجددًا الانضمام للاتفاقية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني "بوندستاج"، أنها تعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية القائمة حاليا منذ أكثر من 50 عاما وسيلة أكثر فاعلية، من أجل تحقيق خطوات ملموسة في نزع السلاح، لافتة إلى أنه ينتج عن الاتفاقية الجديدة تراجع أهمية وفاعلية الالتزامات القائمة حاليا.

وكتبت وكيلة وزارة الخارجية، أنتيه لندرسته، في الرد الموجه للكتلة البرلمانية لليسار: "من منظور الحكومة الاتحادية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيت وإضعاف حقيقي لمساعي الدولية في نزع السلاح في المجال النووي".

ولكن الجمعية العلمية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" توصلت، في تقرير تم إجراؤه بتكليف من النائبة بحزب اليسار سيفيم داجديلين إلى نتيجة أخرى، وهي أن العقدين "لا يتعارضا مع بعضهما البعض من الناحية القانونية"، لافتة إلى أن "التحديث" القانوني يتمثل في المقام الأول في أن معاهدة حظر الأسلحة النووية "تتضمن التزامات ملموسة بنزع السلاح".

وبالنسبة لداجديلين يكون تم دحض الحجج الأساسية للحكومة الاتحادية، وقالت: "إلى جانب الحجج السياسية، فإن الحجج القانونية للحكومة الاتحادية لمقاطعة معاهدة حظر الأسلحة النووية قد انهارت الآن أيضًا.. لا يوجد ما يمنع الانضمام إلى هذه المعاهدة التاريخية لنزع السلاح، على العكس من ذلك".

يشار إلى أنه تم إقرار المعاهدة الأممية في عام 2017 من جانب 122 دولة عضوًا بالأمم المتحدة من إجمالي 193 دولة، وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ، غدا الجمعة، بعدما صدقت عليها حاليا أكثر من 50 دولة.

ولكن يتم رفض الاتفاقية من قبل جميع القوى النووية وكذلك جميع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومن بينها ألمانيا أيضا، وبذلك تظل المعاهدة بلا فاعلية، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق خطوات ملموسة في نزع الأسلحة.

موضوعات متعلقة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الصور

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

image description

جامعة أسيوط: نقل كلية الطفولة المبكرة إلى أسيوط الجديدة العام المقبل

image description

تعاون بين تنمية المشروعات والغرفة التجارية لتوفير 350 فرصة عمل بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

مزاد على لوحة لـ «بيار سولاج» كانت ملكا لرئيس السنغال الأسبق

تعليق الأنشطة الترفيهية بالفنادق والمطاعم في دبي مؤقتا

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

حكاية كتاب «الفاجومي» بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي

قريبا.. «كأنك لم تكن» أولى تجارب تيسير النجار الروائية

صدور الترجمة الجورجية لرواية خالد خليفة «الموت عمل شاق»

هيئة الكتاب تطرح «الآثار القانونية لكورونا» لــ علاء التميمى