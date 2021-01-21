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مصر

التخطيط: رقابة مركزية على المتحصلات المالية للمدن والأحياء

الخميس 21/يناير/2021 - 12:33 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسؤول عن مشروع تطوير المحليات بمواصلة جولته بالمحافظات المختلفة لمتابعة سير العمل وتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببوابة خدمات المحليات الإلكترونية حيث قام الوفد بزيارة محافظات القليوبية، والمنيا، وجنوب سيناء، وقنا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات الحكومية تتناسب مع متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وفى ضوء الدور المهم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

وقام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال جولته بزيارة محافظة القليوبية حيث تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بتشريف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور كلا من نائب المحافظ وسكرتير عام ورؤساء مجالس المدن (بنها - طوخ - غرب شبرا الخيمة - شرق شبرا الخيمة - قها - كفر شكر) ومديرو المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وخلال الاجتماع تم استعراض المعاملات المتاحة أون لاين على البوابة الإلكترونية للمحليات لبدء تفعيل الخدمات من الإنترنت بالمحافظة لعدد 43 خدمة كما تم عرض الشاشة التى تم تفعيلها بوزارة المالية لمراقبة التقارير الخاصة بالمتحصلات المالية للمدن والأحياء وكذلك ما تم من تحديثات بمنظومة الصادر والوارد والأرشفة للمكاتبات وتم الإتفاق على بدء التدريب وتفعيل المنظومة بين المحافظة والمدن التابعة كما تم خلال الإجتماع استعراض بعض مؤشرات الأداء والتى تخص المحافظ اهمها المتحصلات المالية مجمعة وموضح بها (النقدي الالكتروني البنكى البوابة) إلى جانب المخالفات التنظيمية والمحاضر مع تصنيف نوع المخالفة ما إذا كانت جسيمة او غير جسيمة كما تم توضيح كيفية التعامل مع طلب جدية التصالح.

كما شملت جولة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة محافظة المنيا حيث تم متابعة تفعيل بوابة المحليات بالمحافظة لتجنب تكدس المواطنين خاصة فى ظل وجود فيروس كورونا، كما تضمنت الجولة زيارة محافظة جنوب سيناء حيث تم تطوير وميكنة جميع مدن المحافظة في شهر فبراير ٢٠١٩، وجاري إعادة التدريب للعاملين بجميع مدن المحافظة لمدة شهرين ويتضمن التدريب مدن شرم الشيخ،الطور، ابورديس، أبو ذنيمه، سانت كاترين، دهب، وذلك للتعريف بالتحديثات الجديدة علي المنظومه الالكترونيه لبرنامج خدمات المواطنين وحل اي مشاكل فنيه.

وتتضمن خطة التدريب عدد أيام التدريب وساعاته بكل مدينة من مدن محافظة جنوب سيناء والتي سيستمر تنفيذها حتى نهاية الشهر الجاري، وبحسب خطة التدريب يخص مدينة شرم الشيخ 49 يوم عمل بواقع 637 ساعة، ومدينة الطور 32 يوم عمل بواقع 416 ساعة، مدينة ابورديس 15 يوم عمل بواقع 195 ساعة، مدينة ابوزنيمة 11 يوم بواقع 143 ساعة، مدينة دهب 30 يوم عمل بواقع 390 ساعة، مدينة سانت كاترين 10 ايام بواقع 190 ساعة، مدينة راس سدر 11 يوم بواقع 143 ساعة، وتبلغ إجمالي عدد أيام العمل 158 يوم عمل خلال فترة إعادة التدريب بإجمالي عدد ساعات 2054 ساعة عمل، ويتم التدريب على فترتين خلال اليوم صباحا ومساء، وقد سبق تنفيذ هذا التدريب خلال عام 2018.

كما قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال جولته بالمحافظات بزيارة محافظة قنا حيث تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لشرح ضوابط وزارة المالية المطلوب تطبيقها بالمدن تمهيدا لاعتماد الايصال والحافظة المميكنين من قبل اللجنة الدائمة للاعتماد الالكتروني بوزارة المالية وكيفية تنفيذ تلك الضوابط والتغلب على المعوقات التي تواجه المدن في عملية التنفيذ والتطبيق.

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