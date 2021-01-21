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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)

الخميس 21/يناير/2021 - 12:27 م
فنادق الغردقة تستقبل
فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة
علي عواد
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استقبل عدد من فنادق مدينة الغردقة، اليوم، عددًا كبير من النزلاء المصريين ضِمن مبادرة وزارة السياحة "شتي في مصر"، والتي تم تدشينها لتنشيط السياحة الداخلية بالفنادق السياحية بعدد من المدن المصرية.

من جانبه أكد محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون من المنتجعات والفنادق السياحية ساهمت في زيادة نسب الإشغال تزامنًا مع وصول أفواج السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن المبادرة ساعدت في خفض الأسعار للمصريين وتشجيع الفنادق على المشاركة في المبادرة.

وأضاف السباعي لـ"الدستور"، أن فنادق الغردقة بدأت منذ الأسبوع الماضي استقبال افواج السياحة الداخلية وما زالت هناك حجوزات تتم بالفنادق حاليًا.

وأوضح السباعي، أن هناك التزام كبير من الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارتي الصحة والسياحة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)
«شتي في مصر».. فنادق الغردقة تستقبل نزلائها ضمن المبادرة (صور)

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