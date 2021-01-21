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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ.. مي عمر تتعرض لعملية نصب

الخميس 21/يناير/2021 - 01:48 م
لؤلؤ
لؤلؤ
دعاء عبد المقصود
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نجح مسلسل لؤلؤ البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عمر في تصدر الترند لمواقع التواصل الاجتماعي وجوجل وذلك منذ بدء عرض حلقاته وتواصل مي عمر حصد نجاح العمل نظرا لتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد وصول "لؤلؤ" لقمة الشهرة وانفصالها عن رجل الأعمال "طارق نصار" والذي يقوم بدوره النجم أحمد زاهر.

تفاصيل مسلسل لؤلؤ الحلقة 19


شهدت الحلقة 19 من مسلسل "لؤلؤ" أحداثا متلاحقة فبعد عثور لؤلؤ على والدتها في الحلقة السابقة انتهت الحلقة بمشهد حبس أنفاس الجمهور، حيث أوضح المشهد وجود علاقة بين "مروة" الصديقة الانتيم للؤلؤ و"بدة" أو بدر الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي وكشفت الحلقة الجديدة عن خيانة مروة للؤلؤ، وأن هناك اتفاق بين بدر ومروة للنصب على لؤلؤ وابتزازها للحصول على أموال وأن يخدعها ويقنعها بحبه لها حيث اتضح أن مروة صديقة لؤلؤ المقربة تخونها وهى من طلبت من "بودا" محمد الشرنوبي أن يخدع لؤلؤ ويقنعها أنه يحبها حتى يستولي على أموالها، وحاول بدر أن يحبك الأمر باستئجار ممثلين لعمل دور والده ووالدته وكاد أن ينكشف الأمر ولكن قام بدر "محمد الشرنوبى" بتوبيخهم لعدم اتقان دور والده ووالدته وهددهم بالقضاء على مستقبلهم وعدم دفع اي فلوس لهم مقابل ما يقومون به.

على الجانب الآخر قام مجدي "إدوارد" بتوبيخ لؤلؤ لتفاعلها مع جمهور السوشيال وردها عليهم بطريقة غير لائقة لتتحمس والدتها لمجدي وتؤكد لها أنه يحبها بشدة وأنه ضهر وسند لها على العكس من مروة التي ترى أنها ليست صديقة حقيقية وأن هناك شئ غامض في شخصية مروة ولكن لؤلؤ تحاول اقناع والدتها أن مروة صديقتها الصدوقة وبمثابة شقيقتها.


أبطال مسلسل لؤلؤ


المسلسل تدور أحداثه فى 40 حلقة ويقوم ببطولته مي عمر وإدوارد ونرمين الفقى ونجلاء بدر وهيدي كرم وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وعماد زيادة وحمدي هيكل ومحمد مهران وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وأشراف على الكتابة والإخراج المخرج محمد سامي.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ


يعرض مسلسل لؤلؤ في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على شاشة ON ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا، فيما يعرض على قناة ON drama الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في الساعة 5 صباحًا و3 مساءً.

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مواعيد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق.. والقنوات الناقله له




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