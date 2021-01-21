برلمانى: الموقف ضبابى فيما يخص ملف كرة القدم

قال النائب محمد الجارحى، عضو مجلس النواب، إن الموقف ضبابى فيما يخص ملف كرة القدم.وكشف النائب أن اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والتي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، تم تكليفها دون التعاون والتنسيق والتشاور مع الدولة، وهو أمر خطير فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الوزراء بأنه لا مانع من إقامة انتخابات اتحاد الكرة في ظل الجائحة، بحجة أن عدد أفراد الجمعية العمومية قليل، وهناك تخبط وضبابية في المشهد ونريد حسم الملف من أجل الرياضة المصرية وكرة القدم اللعبة الشعبية، كما طالب النائب بالاهتمام بقضايا الشباب.وقال: «إحنا بنهتم بالبنية التحتية دون الاهتمام بقضايا الشباب نفسه، وهو أمر خطير يعنى بنبنى بيت ومن الممكن أن لا نجد له سكان».