استجابة لـ«الدستور».. رئاسة الوزراء تتواصل مع «حاملة ابنها 17 عاما» لعلاجه

تواصلت رئاسة مجلس الوزراء، مع السيدة سهير محمد، الأم التي تحمل نجلها "أحمد" طيلة 17 عاما لعلاجه من الشلل النصفي وتقرحات الفراش، في استجابة لما نشرته "الدستور" بخصوص حالته.وأكدت السيدة سهير، أنها قد تلقت عدة اتصالات من رئاسة مجلس الوزراء لبحث أوجه المساعدة في علاج نجلها، موجهة الشكر إلى الحكومة المصرية وكل من حاول مساعدتها.وكانت "سهير"، قد أكدت خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أن نجلها محمد كان بصحة جيدة للغاية ولكن وهو في الثالثة من عمره تعرض لحادث أدى إلى إصابة النخاع الشوكي فأصبح مريضا بشلل نصفي لا يتحرك من وقتها حتى الأن، موضحة أنه منذ ذلك الوقت وهي تحمله على كتفها للذهاب إلى مختلف المستشفيات وعشرات الأطباء لعلاجه ولكن دون جدوى حتى الأن، فضلا عن حمله يوميا للذهاب إلى المدرسة والرجوع منها فهو حاليا مقيد بالفرقة الثانية بالدبلوم التجاري.وأضافت والدة المراهق، أن نجلها مؤخرا أصيب بقرحات فراش خطيرة نتيجة عدم الحركة مما تسبب له في تشوهات جسدية تستدعي تدخل فوري من أطباء جراحة التجميل، مؤكدة أن والده يعمل نجارا وهي لا تعمل ولا تقوى على مصاريف العلاج التي استنزفت كل ما لديهم طيلة السنوات الماضية.وناشدت سهير الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والأطباء بعلاج نجلها وتوفير علاجه وإغاثة الأسرة التي استنفذت كل السبل والطاقة والأموال في سبيل ذلك، ومد يد العون لها.