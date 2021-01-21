السفر الأوروبية: توقعات بتزايد الحركة خلال ربيع 2021 مع طرح لقاحات كورونا

كشف التقرير الشهري الرابع لمفوضية السفر الأوروبية (ETC) والمتعلق بدراسة حالة السوق السياحي الأوروبي وتأثير COVID-19 على خطط سفر الأوروبيين وتفضيلاتهم فيما يتعلق بالوجهات السياحية وقياس نوايا السفر ومراقبة مشاعر الجمهور في أوروبا المتعلقة بالسفر على المسارين المحلي والدولي في عشرة أسواق رئيسية ذات مصدر كبير الحجم، أن الأوروبيون يتجهون بشكل متزايد إلى السفر خلال ربيع 2021 مع طرح لقاحات COVID-19.وأكد التقرير أن نسبة الأوروبيين الراغبين في السفر خلال ربيع 2021 بلغ 20% مقارنة بمسح نوفمبر 2020، حيث صرح 1 من كل 3 مشاركين بهذه النية الآن، في الوقت نفسه زاد عدد الأوروبيين الذين يخططون للسفر في الأشهر الستة المقبلة من 49% إلى 52%، ويشير هذان الرقمان إلى نظرة أكثر إيجابية لربيع وصيف 2021.وفقا للبيانات التي تم جمعها في شهر ديسمبر الماضي وعلى الرغم من عمليات الإغلاق المستمرة، أشار 32% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم يعتزمون القيام برحلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2021، بزيادة قدرها 20% مقارنة بما كانت عليه بالاستطلاع السابق في الشهر الماضي.وتوضح نتيجة الاستطلاع أيضا أن نسبة بلغت 52% من الأوروبيين يخططون للسفر في الأشهر الستة المقبلة، بزيادة 5% مقارنة بمسح نوفمبر 2020، ونسبة 67% من الأوروبيين أقروا بأن بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة يمكن أن تسمح لهم بالشعور بالأمان والاسترخاء بما يكفي للاستمتاع برحلاتهم.في الوقت نفسةً أكد الدكتور سعيد البطوطي عضو لجنة السفر الأوروبية أن الاستطلاع الذي أجرته المفوضية يشير إلى أن السفر داخل أوروبا هو الآن الخيار الأفضل حيث أن المزيد من المشاركين على استعداد للقيام برحلة إلى دولة أوروبية أخرى (40%) مقارنة بالسفر محليًا (36%)، بينما 24% يفضلون السفر إلى وجهات خارج أوروبا.وأوضح أن السياحة الترفيهية هي النمط السياحي المفضل في الوقت الحالي لنسبة 63% من الأوروبيين الذين شملهم الاستطلاع والذين أقروا أنهم يخططون للسفر على المدى القصير، في حين أن سياحة المدن وزيارة الأصدقاء والأقارب هي الدافع الرئيسي لنسبة 17%، وسفر الأعمال Business Travel نسبة 9%، والسياحة الثقافية نسبة 11% من المستطلعين.وأشار التقرير إلى أن الثقة في السفر الجوي في ارتفاع مستمر، حيث أن 52% من الأوروبيين ممن شملهم الاستطلاع أقروا أنهم على استعداد للسفر جوًا، بينما نسبة 17% لا زالوا لا يفضلون السفر بالطائرات واعتبرت أن الطيران يشكل خطر على صحتهم ويفضلون السفر بالسيارة.وأكد التقرير أيضا أن بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة تبني الثقة وراحة البال وتجعل السفر أكثر متعة، حيث أن نسبة بلغت 67% ممن شملهم الاستطلاع تشعر بالأمان والاسترخاء بما يكفي للاستمتاع برحلتهم عند وجود بروتوكولات صحية صارمة، بينما نسبة 22% من الأوروبيين قالوا إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تفسد تجربة ومتعة السفر، في حين أن نسبة 11% ممن شملهم الاستطلاع قالوا ما معناه "لا تفرق معهم".كما أن نسبة 38% يفضلون السفر مع رفيق، ونسبة 35% يفضلون السفر مع العائلة، بينما نسبة 13% يفضلون السفر منفردين.بالنسبة لأماكن الإقامة، كان نسبة 31% يفضلون حجز إقامتهم في فنادق كبيرة تتبع سلاسل فندقية معروفة وموثوق بها، بينما نسبة 24% يفضلون حجز إقامتهم في فنادق عادية ومنتجعات.ولا تزال إجراءات الحجر الصحي وارتفاع حالات COVID-19 في الوجهة السياحية والمرض أثناء الرحلة من أهم المخاوف بالنسبة لنسبة 15% من الأوروبيين الذين لديهم خطط سفر قصيرة الأجل على التوالي.وينخرط المسافرون الأكبر سنًا بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتذكرون الرحلات السابقة ويتطلعون للسفر في المستقبل، في حين أن الإشارات المتعلقة بالسياحة على وسائل التواصل الاجتماعي للفئات العمرية 18-25 و25-35 انخفضت في نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، تطور الأمر خلال شهر ديسمبر الماضي وكانت هناك زيادة كبيرة في مثل هذه الإشارات بين الفئة العمرية 55-65 سنة زيادة وصلت إلى 86%، وفي الفئة العمرية فوق 65 سنة زيادة وصلت إلى 136%.