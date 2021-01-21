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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبيل المحادثات الثنائية.. تركيا: اليونان تقيد الملاحة في بحر إيجة

الخميس 21/يناير/2021 - 12:23 م
الملاحة في بحر إيجة
الملاحة في بحر إيجة
أمينة ذكى
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قبيل أيام من المحادثات التركية اليونانية المزمع عقدها خلال أيام، أظهرت الحكومة التركية تعنتا حول قرار اليونان بتمديد مياهها الإقليمية في البحر الايوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي "إن مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا في البحر الأيوني تنتهي في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، وليس لها أي تأثير على بحر إيجة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن «تركيا لها حقوق ومصالح حيوية في بحر إيجة شبه المغلق، الذي تتحكم به ظروف جغرافية خاصة، الجميع يعلم موقفنا المتمثل بضرورة عدم توسيع المياه الإقليمية في بحر إيجة من جانب واحد، بطريقة تقيّد حرية الملاحة لبلدنا ولدول أخرى والوصول إلى البحار المفتوحة، ولا يوجد تغيير في هذا الموقف».

يأتي هذا فيما قدمت الحكومة ​اليونان​ية مشروع قانون إلى البرلمان، لمد الحد الغربي لمياهها الإقليمية في البحر الأيوني إلى 12 ميلًا بحريًا، وذلك عقب مفاوضات مع جارتيها ​إيطاليا​ وألبانيا، ومن شأن مشروع القانون، الذي جرى تقديمه أن يوسع النطاق الغربي للمياه الإقليمية لليونان من 6 أميال بحرية حاليًا.

وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس: "يؤكد مشروع القانون، استراتيجية اليونان في السعي لإبرام اتفاقيات مع الدول المجاورة، مبنية دائمًا على القانون الدولي، وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

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