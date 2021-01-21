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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعاون بين تنمية المشروعات والغرفة التجارية لتوفير 350 فرصة عمل بأسيوط

الخميس 21/يناير/2021 - 12:22 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قامت الغرفة التجارية بأسيوط، بتوقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدر المنحة بمليوني جنيه، لتوفير 350 فرصة عمل في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، والتي تبلغ إجمالي المنحة بها 107 ملايين جنيه لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة.

وتم توقيع عقد منحة تحسين فرص التشغيل بحضور رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط. 

وأوضح رميح عبدالحسيب أن المشروع يأتي ضمن منحة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لخلق حياة كريمة لأبناء المحافظة، ويستهدف المشروع توفير عدد 350 فرصة عمل من خلال تنفيذ حزمة من التدريبات التحويلية للشباب للتدرب على عدد من الحرف والمهن اليدوية ويستهدف المشروع الشباب فى الفئة العمرية من ‪18: 29‬ عام لافتًا بأن العقد يأتي ضمن مكونات منحة قدرها 107 ملايين جنيه جارى العمل بها محافظة أسيوط والجمعيات الأهلية بالمحافظة، علاوة على التعاون مع الغرفة التجارية من خلال العقد الموقع بمليوني جنيه. 

من جانبه أشار عمرو أبو العيون إلى أن المشروع يأتي ضمن الدور الاجتماعي المنوط بالغرفة التجارية، والذى يستهدف شريحة من شباب الخريجين غير الحرفيين بهدف خلق فرص عمل جديدة بالمحافظة.‪ ‬

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