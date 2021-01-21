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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«عمران»: مدينة الذهب توفر 550 ورشة للإنتاج والتعليم

الخميس 21/يناير/2021 - 12:21 م
مسعد عمران، رئيس
مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة الغرفة
دعاء أبو العزم
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قالت غرفه الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إنها خاطبت رئاسة الجمهورية في نوفمبر 2020 بمخطط كامل لمدينه الحلي، والتي من شأنها أن تضم الصناعة الخاصة بالحلي من ذهب وفضة ومشغولات نحاسية وغيرها، مضيفه أن إعلان إطلاق مدينه الذهب يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وأشار مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المدينة ستكون على نحو متكامل كما تعودنا من الحكومة، حيث ستوفر مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

ولفت إلى أن الغرفه سبق وأن خطابت رئاسه الجمهوريه بمقترح كامل لمدينه الحلي، وفق تنظيم وتخطيط جامع وشامل ومنقح وفق المدن المتخصصه بالعالم، ما يدعم الحرف اليدويه وصناعة الحلي والذهب في مصر، مضيفا «مدينه الذهب من المتوقع أن توفر 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة».




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