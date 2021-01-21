صدور الترجمة الجورجية لرواية خالد خليفة «الموت عمل شاق»

صدرت حديثا الترجمة الجورجية٬ لرواية الكاتب السوري خالد خليفة "الموت عمل شاق"٬ ومن ترجمة داريجان جاردافادزه. وكانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي بالعربية٬ عن دار العين للنشر والتوزيع٬ في العام 2016.وفي العام 2018 صدرت ترجمتها بالهندية٬ دار كرين بوكس٬ بلغة المالايالم إحدى لغات الهند٬ وأنجز الترجمة الدكتور شمناد. كما وصلت في العام 2019 إلي القائمة الطويلة لجائزة ناشيونال بوك أوورد للأدب المترجم.ومنها نقرأ: سيّارة تشقّ طريقها من الشام إلى العنابيّة. في داخلها جثّة، ورجلان وامرأة، يلفّهم صمت متوجّس، وفي الخارج حرب ضارية لم تشبع بعد من الضحايا.حواجز كثيرة سيكون على هذه العائلة اجتيازها على الأرض لتنفيذ وصيّة الأب بدفنه في تراب قريته، وحواجز أخرى نفسيّة بين الأحياء الثلاثة، اجتيازها ليس أقلّ صعوبة.هذه ليست رحلة لدفن جثمان أب، بل هي رحلة لاكتشاف الذات، وكم أنّ الموت عمل شاقّ. إنّها رواية عن قوّة الحياة، لكنّ الموت هنا ذريعة ليس أكثر.