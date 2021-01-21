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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ

الخميس 21/يناير/2021 - 12:19 م
التدريب على الوحدات
التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ
دعاء جابر
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بدأت مديرية القوى اللعاملة بمحافظة كفر الشيخ، التدريب علي الوحدة المتنقلة والمتواجدة في قرية سيدي سالم بمركز دسوق، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار الـ14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح علاء ناصف، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ أنه بدأ التدريب علي مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية، بـ 4 دورات تدريبية يتلقاها 60 متدرب ومتدربة.

وقال إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار، والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهرًا كاملًا، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ
بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ
بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ
بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بكفر الشيخ

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