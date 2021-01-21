أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بوقوع حريق في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات بالهند.يأتي هذا فيما قال مسؤول حكومي في الهند، إن أعراضا جانبية ظهرت على 52 شخصا من الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال حملة التطعيم التي انطلقت السبت الماضيي.وتعتمد الهند في تطعيم مواطنيها على لقاحين محليين كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلن قبل أيام استعداد بلاده لتوفيرهما للعالم من أجل "إنقاذ البشرية"، من الوباء. أحد اللقاحين هو "أسترازينيكا"والثاني هو "كوفاكسين" الذي ابتكرته الشركة الهندية "بهارات بيوتيك" بالتعاون مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الحكومي.