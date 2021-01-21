15 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس بلغ 15 سفينة.وأفادت هيئة الميناء في بيان لها، بأن ميناء شرق سجل دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة مشيرة إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.