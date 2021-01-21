ضبط 50 ألف كمامة مغشوشة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الخميس، من ضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية و2 طن منظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.وتلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من العقيد محمد نصحى، وكيل مباحث التموين، بضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية من دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و200 متر أقمشة "مستلزمات إنتاج" دون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات "دون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما تم ضبط 2.5 طن منظفات صناعية "كلور" دون بيانات "مجهول المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "دون ترخيص"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.