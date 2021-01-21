«رياضة البرلمان»: مشاكل مراكز الشباب أطاحت بنواب من المجلس

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشاكل مراكز الشباب بالقرى هي أكثر ما يؤرق الشباب المصرى.وأضاف حسين، فى تعقيبه على بيان وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة حنفي جبالي، أن 80% من الطلبات الخاصة للنواب بشأن مراكز الشباب لم يتم تنفيذها، وهو ما أدى بالفعل إلى الإطاحة بكثير من النواب وإبعادهم عن قبة مجلس النواب.وتابع حسين، خلال الجلسة العامة بالبرلمان: "الشباب في القرى يلجاؤن للنواب من أجل تنجيل ملعب أو إقامة سور أو غير ذلك في مراكز الشباب، وللأسف لم يتم تنفيذ ذلك، وهو ما أطاح بالعديد من النواب في الانتخابات الأخيرة، لأن الصورة الذهنية للشباب أن النائب يستطيع إجبار الحكومة على تنفيذ تلك الطلبات، وهو ما لم يحدث"، منتقدًا عدم الاهتمام بالأندية الشعبية، مشيرًا إلى أنها سوف تندثر وتتلاشى إذا لم يتم دعمها وتسود أندية الشركات.