7152 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، 7 آلاف و152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و457 ألفًا و755 حالة.وذكرت الوزارة، وفقًا لراديو بولندا، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 419 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 34 ألفًا و561 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونًا و215 ألفًا و732 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 8 آلاف و373 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.