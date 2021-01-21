210 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 سناتر دروس ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله منذ الثالث من يناير الحالي.بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.وتضمن التقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، الإشارة إلى أن "اليوم قد شهد تحرير 210 محاضر للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، وفض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 5 مراكز دروس خصوصية سناتر، بينما تم إغلاق 49 ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.