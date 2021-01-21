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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم النواب» تطالب بحل مشاكل المدارس على أراضي الأوقاف

الخميس 21/يناير/2021 - 12:15 م
الدكتور سامى هاشم
الدكتور سامى هاشم
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع وزير الأوقاف ورئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول لمشكلة المدارس المقامة على أراضى مملوكة للأوقاف، "مثل مدرسة الزراعة الثانوية بالتل الكبير"، وضرورة تمديد عقود الإيجار وإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، مع وضرورة التحرك بسرعة حفاظًا على المدارس التي نحن فى حاجة ماسة إليها.

وأشار هاشم، إلى أن لجنة التعليم بالتعاون مع الوزارة يعملان للقضاء على الدروس الخصوصية والتي تستنزف أولياء الأمور، منوهًا بأن التعليم سيكون بالنظام المدمج المباشر والإلكتروني والاعتماد على نظام امتحانات الكتاب المفتوح والإلكترونية، ما يؤدي لمنع الدروس الخصوصية لعدم وجود أي فائدة منها.

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