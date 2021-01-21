التفتيش على 53 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية بالفيوم

قال علي أبو الحسن، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، إن المديرية تلقت خلال شهر ديسمبر الماضي، 21 شكوى عمالية، تمت تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وتحويل 3 شكاوى للقضاء، بالإضافة إلى 14 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 53 منشأة، وأسفر عن تحرير 17 محضرًا، وبحث 13 شكوى فى نفس المجال، وعقدت 3 ندوات توعية.وأضاف، أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التفتيش على 325 منشئة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وتم تحرير محضر لمنشآت مخالفة.