622 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 111 ألفا و746 إصابة.وأوضح المركز، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، أن 979 حالة قد تماثلت للشفاء، ليبلغ عدد حالات الشفاء 89 ألفا و909 حالات، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1716 حالة.