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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تواصل تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بالغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 م
ثقافة الطفل بطنطا
ثقافة الطفل بطنطا
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، حيث قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديد ضمن ورشة للقصر لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، والتي أشار خلاله الأديب فخري أبو شليب أنه لا حدود فاصلة بينهما.

وأكد أن الحياة لا تعنى شيئا دون الفن والإبداع، في فيديو آخر تناول بيت ثقافة زفتى الأجواء السياسية والاقتصادية في مصر قبل البدء في مشروع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء السد العالي، وتم خلاله مناقشة الصعوبات التي تعرضت لها البلاد، ومحاولات بعض القوى الخارجية في اجهاض الحلم المصري، الا أن الاصرار الشعبي استطاع التغلب على كل تلك الصعاب، وفي مقدمتها التمويل النقدي للسد العالي.

قدم أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون باقة متنوعة من اللوحات الفنية، وذلك خلال مسابقة لإختيار أفضل الرسومات، التي تعبر عن تضحيات رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وفرض الأمن في الشارع المصري.

كما عرض قصر ثقافة الطفل بعض المشاهد من ورشته الفنية لعمل كارت معايدة بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، كما أكدت مكتبة قرية الأطفال بطنطا خلال محاضرة بعنوان "أبطال مصر.. العين الساهرة" أن أفراد المجتمع المصري حريصون دوما على تقديم المساعدة والدعم لرجال الشرطة، وذلك لحرصهم الشديد على فرض الأمن والاستقرار وبذل كافة المجهودات في ملاحقة العناصر الارهابية والاجرامية، فيما أكد الشيخ أشرف السماحي خلال حديثه بندوة قصر الغزل بمدينة المحلة، أن الله يحب الابداع في العمل، ولا يرضى أن يقدم الانسان عملا ليس به اخلاص أو مهارة، مشيرا الا أن العمل لا يكون بالمستوى المطلوب بدون اتقان، وبذل مجهود مضاعف، ليظهر بالشكل اللائق.

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