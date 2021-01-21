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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يشكل لجنة لتسهيل إجراءات التوسع في إنشاء محطات الغاز

الخميس 21/يناير/2021 - 12:12 م
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المشكلة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وتحويل بعض المحطات الحالية بالمراكز والأحياء للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الزحام على محطات الوقود، تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومنع الزحام على محطات الوقود بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والمهندس أحمد حسن ممثل شركة طاقة للغاز الطبيعي والمهندس عز الحسيني مدير مبيعات الصعيد بشركة غاز تك ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

وأعلن محافظ أسيوط، تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، لأصحاب محطات الوقود عند تقدمهم بطلبات لمديرية التموين وشركات البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لها.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس محمد إسماعيل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء واتخاذ خطوات جادة ومخاطبة أصحاب محطات الوقود بأهمية ومزايا إدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي، وبحث إمكانية إجراء التعديلات للتحويل إلى غاز طبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية والإقبال الكبير، معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

يذكر أنه خلال الـ 3 أشهر القادمة، سيتم إضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي منهم 9 محطات جاهزة للعمل بالمرحلة الأولى لمواجهة الإقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي واستغلال مزايا المبادرة الرئاسية وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

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