وزيرالشباب والرياضة ينتهي من إلقاء بيانه أمام البرلمان

انتهي وزير الشباب والرياضة من إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، وشكر المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس الوزير بعد القاء بيانه.وطالب رئيس المجلس النواب بالتزام بالوقت المحدد للتعقيب علي البيان، موضحا أن الوزير سيعقب علي كل طالبات النواب وطالب رئيس المجلس بالالتزام بكافة الإجراءات والتباعد الاجتماعي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي.و قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تراخيص الأندية الصحية ستكون بشكل شركات مساهمة، والرقابة علي هذه الأندية وعدم إعطاء تراخيص من أي محافظة الا بعد توثيق أعضاء تلك الأندية الصحية وفقا لقانون الرياضة الجديد.وأضاف الوزير انه في اطار تلبية احتياجات القري الأكثر احتياجا، تم تطوير 244 مركز شباب في عدد من القري بمبلغ 437 مليون جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.