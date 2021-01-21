ضبط مصنعين لإنتاج الخل والحلويات بدون ترخيص في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، أنه تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز، والأسواق، والمحلات، والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.و أسفرت تلك الحملة عن ضبط أحد مصانع الخل بدون ترخيص وتقليد العلامات التجارية لماركة مشهورة وضبط كميات بلغت (2500عبوة خل منتج نهائي غير مطابق للمواصفات، ومغشوش ومدون عليه أي بيانات)، كما تم ضبط التانك الذي يتم التعبئة منه بكمية قدرها 200 لتر خل سائل بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص.كما تم ضبط (كمية كبيرة من السكر ناقص الوزن بنفس المكان، وماكينة تعبئة وطحن، بلغت 850 كيس سكر ولا يوجد علية بيانات تخص المكان، وآلاف الاستيكارات، والكراتين الفارغة)، وضبط أحد مصانع الحلويات الشرقية بدون ترخيص والتحفظ على كميات من المنتجات النهائية، وضبط ( 100 بطارية تليفون، و100 شاحن مجهولة المصدر).كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر صلاحية لـ (15 عبوة كولا 2 لتر)، وتحرير محضر تجميع اسمدة زراعية مدعمة 50 شكارة وزن الشكارة 50 كجم،وتحرير ثلاث محاضر عدم اعلان أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور بمركز ومدينة أبو المطامير.