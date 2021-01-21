وزعت 3 آلاف كمامة.. مبادرة شبابية بالفشن ببني سويف للتوعي بخطر كورونا

شارك المهندس محمود شاهين، رئيس مدينة الفشن جنوب بني سويف، والقس لوق عدلي، مندوبا عن الكنيسة، مبادرة شباب الفشن لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض، وشملت توزيع 3 آلاف كمامة مجانا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق وتحدثوا معهم بشأن خطورة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.وقال رضا رشاد، منسق المبادرة، إن الشباب المشارك في المبادرة من أبناء مدينة الفشن ولا ينتمون لأي حزب أو كيان، مشيرا إلى أنهم سبق أن قاموا بتوزيع 1000 كمامة على الباعة الجائلين في الشوارع والأسواق بمدينة الفشن، ويقومون بمساعدة مرضى فيروس كورونا من العزل المنزلى فى توفير الأدوية وما يحتاجونة من مستلزمات.