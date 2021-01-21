أشرف صبحى: مصر استضافت أكثر من 61 بطولة عالمية وقارية خلال 2019

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إن مصر استضافت أكثر من 61 بطولة عالمية وقارية خلال 2019، بمشاركة أكثر من 100 ألف شاب مشارك بتلك البطولات من أكثر من 94 دولة، وهو ما أعطى رسالة عالمية بأمن وأمان واستقرار الدولة المصرية.وأضاف: كما استضافت مصر خلال 2020 أكثر من 19 بطولة عالمية وقارية، وكان على رأسها بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة، والمؤهلة للأوليمبياد بطوكيو، كما تستضيف مصر الآن بطولة كأس العالم لليد، وكل هذا يأتى في ظل جائحة كورونا، وهو ما ضرب للعالم مثالا فى التنظيم واتخاذ هذا الأمر تجربة رائدة بعض الدولة تستفيد منها الآن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي.